Факти ICTV – Випуск 6:45 (16.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні антирекорд за кількістю нових інфікованих – 392 за добу; на передовій за минулу добу було дві ворожі атаки; австрійський фермер замкнув 15 сезонних працівників з України на примусовий карантин.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.