Факти ICTV – Випуск 6:45 (16.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уряд представив програму дій на найближче майбутнє з урахуванням коронавірусної кризи; за минулу добу додалося 656 людей, хворих на короновірус в Україні; Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до інших країн без нагальної потреби.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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