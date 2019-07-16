Факти ICTV – Випуск 6:45 (16.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: під час обстрілів у зоні Авдіївки загинув боєць механізованого батальйону; у столиці зловили псевдо-мінера; мова в законі. Відсьогодні – за два місяці після публікації та майже через чотири – після ухвалення, закон Про забезпечення функціонування української мови як державної почав діяти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10

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