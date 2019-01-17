Факти ICTV – Випуск 6:45 (17.01.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Донбасі було поранено найбільшу кількість наших військових від початку цього року; Росія випробовує в Україні свої новітні технології гібридної війни, і зупинятися лише на нашій державі – у Кремлі не планують; депутати сьогодні мають розглянути церковні законопроекти.

Опубліковано Cічень, 17 в 10:34



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