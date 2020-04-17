Факти ICTV – Випуск 6:45 (17.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Київ став містом із найбільш брудним повітрям у світі; за останню добу на Донбасі російсько-окупаційні війська лише один раз відкривали вогонь; 20 млн людей втратили роботу в США за останній місяць.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10

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