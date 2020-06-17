Факти ICTV – Випуск 6:45 (17.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Печерський районний суд планує розглянути зміну запобіжного заходу підозрюваному у справі вбивства Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру; сьогодні в Україні 99-й день карантину; Денис Шмигаль заявив, що причин для скасування основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання немає.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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