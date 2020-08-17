Факти ICTV – Випуск 6:45 (17.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Білорусі – загально-національний страйк, він триватиме поки Олександр Лукашенко не виконає усіх вимог протестувальників; від Санкт-Петербурга до білоруського кордону прямують автозаки із російськими силовиками; Україна разом із Естонією, Латвією, Литвою та Великою Британією ініціювали Білоруську декларацію.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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