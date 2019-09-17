Факти ICTV – Випуск 6:45 (17.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нинішня Верховна Рада має удесятеро більший кредит довіри, ніж попередня; відкривається 74-а сесія Генеральної асамблеї ООН; Олексій Пукач, якого засудили до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, може вийти на свободу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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