Факти ICTV – Випуск 6:45 (17.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Торецьк і три села поруч залишилися без води через обстріли російсько–окупаційних військ; українські футболісти достроково здобули перше місце в груповому турнірі Ліги Націй; в Харкові вже включили опалення.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-17
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