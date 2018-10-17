Факти ICTV – Випуск 6:45 (17.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Торецьк і три села поруч залишилися без води через обстріли російсько–окупаційних військ; українські футболісти достроково здобули перше місце в груповому турнірі Ліги Націй; в Харкові вже включили опалення.

Опубліковано Жовтень, 17 в 9:52



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