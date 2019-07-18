Факти ICTV – Випуск 6:45 (18.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Донбасі бойовики шість разів обстріляли українські позиції; чергове перемир’я на сході України. Про безстрокове припинення вогню з 21 липня домовилися напередодні в Мінську на зустрічі тристоронньої контактної групи.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.