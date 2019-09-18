Факти ICTV – Випуск 6:45 (18.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті один наш захисник загинув та двоє поранені, за останню добу зафіксували 5 обстрілів окупантів; санкцій вже недостатньо, щоб спинити агресію Росії; ціни на нафту поступово падають – за останню добу на 6,5%.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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