Факти ICTV – Випуск 6:45 (19.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: один український військовий загинув на сході минулої доби; Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через нинішній приїзд Путіна до загарбаного Росією Криму; на президентських виборах в Україні працюватимуть близько тисячі іноземних спостерігачів.

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