Факти ICTV – Випуск 6:45 (19.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій за останню добу зафіксували 4 обстріли; нацполіція оприлюднила відео затримання чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві; ураган Умберто насувається на Бермудські острови.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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