Факти ICTV – Випуск 6:45 (19.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: тристороння контакта група у Мінську не змогла погодити новий режим тиші на Донбасі; палата представників американського Конгресу підтримала імпічмент президента Дональда Трампа; народні депутати знову почубилися через землю.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.