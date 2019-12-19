Факти ICTV – Випуск 6:45 (19.12.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: тристороння контакта група у Мінську не змогла погодити новий режим тиші на Донбасі; палата представників американського Конгресу підтримала імпічмент президента Дональда Трампа; народні депутати знову почубилися через землю.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45
2019-12-19
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