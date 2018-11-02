Факти ICTV – Випуск 6:45 (2.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 2.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: без загиблих та поранених минула доба на фронті для наших армійців. Але менше стріляти російсько-окупаційні війська не стали; Путін вкотре відмовився помилувати українського політв’язня Олега Сенцова. З таким проханням до нього зверталася російська партія Яблуко; американські вояки з обладнанням і технікою почали розміщуватися на кордоні з Мексикою.

Опубліковано Листопад, 02 в 10:48



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.