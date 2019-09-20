Факти ICTV – Випуск 6:45 (20.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: про загострення на фронті заявили представники місії ОБСЄ, тільки за 18 вересня вони зафіксували понад 280 вибухів, переважно неподалік Горлівки, Світлодарська та Ясинуватої; уряд презентує депутатам державний кошторис на наступний рік; у Луцьку масштабна пожежа, палає військовий шпиталь.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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