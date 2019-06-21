Факти ICTV – Випуск 6:45 (21.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трьох українських військових поранено за минулу добу на сході України; Володимира Балуха знову помістили у штрафний ізолятор; лідери країн Євросоюзу продовжили економічні санкції проти Росії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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