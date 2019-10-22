Факти ICTV – Випуск 6:45 (22.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Київ третю добу поспіль у густій імлі; різкий запах аміаку відчули в аеропорту Бориспіль напередодні, одну людину госпіталізували, ще у 50 погіршилося самопочуття; напередодні проросійські найманці на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню.

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