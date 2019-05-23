Факти ICTV – Випуск 6:45 (23.05.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.05.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: восьмеро наших захисників напередодні потрапили у полон; небезпечно та безвідповідально! Саме так ідею можливого референдуму щодо мирних угод із Росією описав лідер партії Голос Святослав Вакарчук.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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