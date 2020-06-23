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Факти ICTV – Випуск 6:45 (23.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: тіло ще одного чоловіка напередодні пізно ввечері рятувальники знайшли у будинку, який вибухнув у столичному районі Позняки; Всесвітня організація охорони здоров’я зареєструвала у вихідні новий стрибок заражень коронавірусом у світі – 183 тис. інфікувань; у Чернівецькій області стався прорив дамби.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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