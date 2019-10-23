Факти ICTV – Випуск 6:45 (23.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: двоє загиблих та одна поранена жінка. Уночі в столиці вибухнула граната. Інцидент трапився у самому центрі Києва на вулиці Пушкінській; два місяці за гратами з правом вийти під заставу у 80 млн грн. Такий запобіжний захід напередодні обрала Апеляційна палата антикорупційного суду колишньому народному депутату Максиму Микитасю.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10

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