Факти ICTV – Випуск 6:45 (24.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за минулу добу на передовій маємо одного загиблого захисника; поліція Києва розпочала кримінальне провадження щодо масштабної аварії, яка сталася напередодні у Києві на бульварі Лесі Українки; дострибалися – 24 російські фанати поранені в метро у Римі.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-24
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