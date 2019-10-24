Факти ICTV – Випуск 6:45 (24.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уже в понеділок оприлюднять результати тесту на поліграфі депутата від Слуги народу Олександра Дубінського; на Донбасі без втрат серед наших захисників. У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що за минулу добу російсько-окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.