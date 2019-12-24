Факти ICTV – Випуск 6:45 (24.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій за минулу добу – без втрат. Ворог тричі обстріляв позиції наших військових; поїздку Путіна до Криму засудили в ООН. Вкотре закликали Кремль дотримуватися резолюції про суверенітет та територіальну цілісність України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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