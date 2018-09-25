Факти ICTV – Випуск 6:45 (25.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій минулої доби без втрат; три з половиною мільйони гривень компенсацій отримали народні депутати України за житло у серпні; у Сполучених Штатах відбувся чемпіонат з найшвидшого складання кубика Рубика.

Опубліковано Вересень, 25 в 10:22



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.