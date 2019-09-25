Факти ICTV – Випуск 6:45 (25.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Нью-Йорку проходить 74 сесія Генасамблеї ООН; Україна дозволила оприлюднити повну стенограму розмови українського та американського президентів; українці отримали безвіз від ще однієї країни.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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