Факти ICTV – Випуск 6:45 (25.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті за минулу добу маємо одного пораненого захисника; в окупованому Криму російські військові влаштували навчання; у Мексиці почали прибирати безлад, залишений ураганом Вілла.

Опубліковано Жовтень, 25 в 9:42



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