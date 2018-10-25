Факти ICTV – Випуск 6:45 (25.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті за минулу добу маємо одного пораненого захисника; в окупованому Криму російські військові влаштували навчання; у Мексиці почали прибирати безлад, залишений ураганом Вілла.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-25
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