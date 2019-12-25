Факти ICTV – Випуск 6:45 (25.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 25 грудня за григоріанським календарем християни західного обряду святкують Різдво; окупанти за останню добу 7 разів обстріляли укріплення українських військових, одного бійця поранили; Кабінет міністрів напередодні ввечері зібрався на екстрене засідання в закритому режимі, без преси.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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