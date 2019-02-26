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Факти ICTV – Випуск 6:45 (26.02.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 26.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: керівника Генштабу ЗСУ часів Януковича, Володимира Заману, таки взяли під варту; на Сході країни напередодні загинув один український військовий. Ще один поранений; березневе підвищення пенсій не пов’язане з президентськими перегонами.

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