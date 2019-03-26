Факти ICTV – Випуск 6:45 (26.03.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: введення миротворчого контингенту ООН на Донбас – це насамперед шанс примусити Росію виконувати Мінські угоди; двоє українських армійців поранені на передовій; на цьогорічних президентських виборах в Україні працюватимуть понад 2 тис. офіційних спостерігачів.
2019-03-26
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