Факти ICTV – Випуск 6:45 (26.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: введення миротворчого контингенту ООН на Донбас – це насамперед шанс примусити Росію виконувати Мінські угоди; двоє українських армійців поранені на передовій; на цьогорічних президентських виборах в Україні працюватимуть понад 2 тис. офіційних спостерігачів.

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