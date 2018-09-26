Факти ICTV – Випуск 6:45 (26.09.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Петро Порошенко закликав ООН ввести миротворчу місію на Донбас; обстріли з боку російських окупаційних військ не припиняються; суд у справі Кернеса перенесли на невизначений час.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-09-26
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