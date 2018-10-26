Факти ICTV – Випуск 6:45 (26.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські окупанти напередодні 5 разів атакували позиції українських військових; щонайменше 18 людей загинули через раптову повінь в Йорданії; відсьогодні в Україні поступове потепління.

Опубліковано Жовтень, 26 в 9:41



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