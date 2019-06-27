Факти ICTV – Випуск 6:45 (27.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за останню добу на сході без втрат. Напередодні наші військові відійшли з позиції поблизу Станиці Луганської; можливості стримування нової ракетної загрози з боку Росії обговорили міністри оборони країн НАТО.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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