Факти ICTV – Випуск 6:45 (28.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: учорашній день на передовій був гарячим. 7 обстрілів і один український військовий поранений; світ не забув цинічної брехні, до якої вдалася Росія, виправдовуючи свою агресію та маскуючи загарбання української території – Криму; ВР сьогодні розгляне законопроект про мову в другому читанні. Із жовтня, коли проект ухвалили в першому, надійшло понад 2,5 тис. поправок.

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