Факти ICTV – Випуск 6:45 (29.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала перелік 65 кримінальних справ, які закрили через скасування статті про незаконне збагачення; російські окупанти у Криму арештували усіх затриманих під час обшуків кримських татар.

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