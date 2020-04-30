Факти ICTV – Випуск 6:45 (30.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські окупанти стріляли по околицях населеного пункту Золоте-4 та пошкодили три житлові будинки; на засідання збереться надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров’я, створений на час пандемії; 38 людей загинули під час масштабної пожежі у Південній Кореї.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.