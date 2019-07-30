Факти ICTV – Випуск 6:45 (30.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні може з’явитися міжнародний російськомовний канал; Центральна виборча комісія майже завершила прийом оригіналів протоколів про підсумки голосування; українські підземні сховища газу вже наполовину заповнені; у Москві тривають мітинги та арешти, російські силовики затримали ще 50 учасників протестів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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