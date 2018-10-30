Факти ICTV – Випуск 6:45 (30.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: без загиблих та поранених – так минає доба для українських армійців на фронті; вже з наступного року у Києві та п’ятьох областях України розпочнеться процес модернізації швидкої допомоги; зросла кількість поранених після вибуху в центрі Тунісу.

Опубліковано Жовтень, 30 в 9:40



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