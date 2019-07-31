Факти ICTV – Випуск 6:45 (31.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українець Едем Бекіров, якого незаконно утримують у Сімферопольському СІЗО, хоче оголосити голодування; Роман Сущенко, ймовірно, зможе повернутися в Україну; московські суди вже ухвалили майже 120 обвинувальних вироків учасникам мітингу 27 липня; КНДР знову запустила дві балістичні ракети.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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