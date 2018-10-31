Факти ICTV – Випуск 6:45 (31.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: двоє українских військових поранено на Донбасі; уряд України на засіданні має затвердити новий варіант бюджету наступного року; російський уряд найближчим часом оприлюднить свій санкційний список щодо України.

Опубліковано Жовтень, 31 в 9:34



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