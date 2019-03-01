Факти ICTV – Випуск 7:15 (01.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: усі контрольно-пропускні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі сьогодні переходять на весняний графік роботи; Україна не має можливості дізнатися про ситуацію з дотриманням прав людини на окупованих територіях Донбасу і Криму; усім винним у несплаті податків при продажі комплектуючих Укрооборонпрому – оголосять звинувачення вже наступного тижня.

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