Факти ICTV – Випуск 7:15 (01.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: негайно припинити вогонь на Сході України через пандемію коронавірусу закликали Німеччина та Франція; допомагає кожен, чим може. Великий бізнес перепрофілюється, щоб випускати продукцію для боротьби з пандемією.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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