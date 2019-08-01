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Факти ICTV – Випуск 7:15 (01.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Кремль може найближчим часом звільнити українських моряків, яких росіяни захопили в  Керченській протоці; комітет Сенату США схвалив санкції проти будівництва Північного потоку – 2; розвідка США підтвердила, що син лідера терористичної організації Аль Каїди Усами Бен Ладена – мертвий; гривня і далі зміцнюється, нацбанк встановив, що 1 долар коштує 25 гривень і дві копійки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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