Факти ICTV – Випуск 7:15 (01.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: помічниця держсекретаря Сполучених Штатів Деніз Наталі відвідає Україну. Вона представляє американське Бюро операцій з врегулювання конфліктів і стабілізації; у Львові напередодні увечері вирував сильний вітер, він валив дерева, обірвав електродроти та поламав рекламні щити.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45

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