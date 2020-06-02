Факти ICTV – Випуск 7:15 (02.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій маємо одного пораненого захисника, минулої доби збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню; не всі країни G7 готові прийняти назад до спільноти Росію; світ потроху відновлює туристичний бізнес, у Греції напередодні відкрилися готелі та басейни.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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