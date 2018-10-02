Факти ICTV – Випуск 7:15 (02.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російський винищувач Су-27 пролетів у безпосередній близькості до українських кораблів; про нову українську школу дискутували в студії Свободи Слова; Віталія та Володимира Кличко внесли до книги рекордів Гіннеса.

Опубліковано Жовтень, 02 в 9:48



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