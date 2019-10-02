Факти ICTV – Випуск 7:15 (02.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Мінську учасники тристоронньої контактної групи єдиного документа не підписували – повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік; конгрес Сполучених Штатів остаточно затвердив продаж Україні зброї.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45

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