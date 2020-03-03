Факти ICTV – Випуск 7:15 (03.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні запровадили тимчасові обмеження на ввезення тварин з Китаю; за минулу добу ворог 13 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі; друга пожежа в історичних будівлях Одеси за два дні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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