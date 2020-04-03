Факти ICTV – Випуск 7:15 (03.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські найманці обстріляли селище Новотошківське на Луганщині. Випустили туди зо три десятки мін калібру 120 мм; Україна запобігла черговій спробі Росії добитися скасування санкцій, прикриваючись пандемією.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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