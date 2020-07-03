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Олена Баранова, Відеоредактор
Факти ICTV – Випуск 7:15 (03.07.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у масштабній ДТП, яка напередодні сталася у Польщі, постраждали щонайменше 16 українців; не пройшло і доби як Польща передумала і тепер відправлятиме українців, які прилітають до країни на обсервацію.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.
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